Загитова примет участие в шоу перед матчем СКА-ЦСКА на «Газпром Арене»

Действующая олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова примет участие в шоу перед матчем СКА-ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на «Газпром Арене», который состоится 19 декабря. Об этом сообщает пресс-служба клуба с берегов Невы.

Напомним, что в минувшую пятницу 17-летняя спортсменка публично заявила о прекращении соревновательной деятельности в текущем сезоне.

При этом она продолжит тренировки в группе Этери Тутберидзе и будет выступать в различных ледовых проектах.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею в серии буллитов обыграла команду Чехии в матче Кубка Первого канала.