Загитова примет участие в шоу перед матчем СКА-ЦСКА на «Газпром Арене»
Действующая олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова примет участие в шоу перед матчем СКА-ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на «Газпром Арене», который состоится 19 декабря. Об этом сообщает пресс-служба клуба с берегов Невы.
Напомним, что в минувшую пятницу 17-летняя спортсменка публично заявила о прекращении соревновательной деятельности в текущем сезоне.
При этом она продолжит тренировки в группе Этери Тутберидзе и будет выступать в различных ледовых проектах.
Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею в серии буллитов обыграла команду Чехии в матче Кубка Первого канала.
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Приятный сюрприз! ⭐ 19 декабря на "Газпром Арене" в рамках шоу перед матчем СКА – ЦСКА специально для всех гостей арены выступит умница, красавица, чемпионка России, Европы, мира и Олимпийских игр Алина Загитова! ⭐ @azagitova, ждём с нетерпением! ⛸ Не пропустите! #ИдемНаКлассику �� tickets.ska.ru #РусскаяКлассика #АлинаЗагитова #figureskating #hcSKA