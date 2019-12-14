Призер Олимпийских игр Коляда пропустит чемпионат России

Тренер по фигурному катанию Валентина Чеботарева заявила, что Михаил Коляда не выступит на чемпионате России в Красноярске.

«Коляда еще не выздоровел, не восстановился до конца, поэтому он пропустит чемпионат России по состоянию здоровья», — цитирует Чеботареву ТАСС.

Коляда — обладатель бронзовой награды чемпионата мира 2018 года в Милане, а также серебряным призером Олимпийских игр в Пхенчхане.

Ранее сообщалось, что Коляда женился на венгерской фигуристке Дарье Беклемищевой.