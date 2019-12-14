Малкин после болезни может вернуться на лед уже в матче с «Лос-Анджелесом»

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин может в скором времени вернуться на лед после заболевания, сообщает «Чемпионат.com».

Форвард был вынужден пропустить матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Коламбус Блю Джекетс», который прошел в ночь с 12 на 13 декабря по московскому времени.

По информации журналиста Дэйва Молинари, россиянин может вернуться в состав команды уже к матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Кингз», который пройдет в ночь на 15 число.

Ранее «Питтсбург» без Малкина в овертайме переиграл «Коламбус».