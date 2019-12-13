Загитова ответила на вопрос о конфликте с тренерами

Олимпийская чемпионка Алина Загитова заявила, что у нее нет конфликта с тренерами.

Ранее фигуристка сообщила о приостановке спортивной карьеры.

«Есть ли у меня сейчас конфликт с тренерским штабом? Нет. Это моя семья в спорте. Все, что мы прошли вместе, только мы знаем.

Мы преодолели сложности, были и радостные моменты. Никуда уходить от них не собираюсь. Мы продолжаем вместе работать», — сказала Загитова в эфире Первого канала.

Ученица российского тренера Этери Тутберидзе завоевала золото Игр-2018 в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Также она является победительницей первенства мира — 2019 в Сайтаме, обладателем золотой медали чемпионата Европы 2018 года, победительницей Гран-при и чемпионкой России.

Ранее чемпионка Олимпиады Татьяна Навка высказалась о решении Загитовой.