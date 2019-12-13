Тутберидзе высказалась о решении Загитовой приостановить карьеру

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о решении своей подопечной Алины Загитовой приостановить спортивную карьеру.

«Это решение, к сожалению, не пришло случайно. Алина уже порядка полутора лет озвучивала его, так что это не является неожиданностью. Те полтора года, которые она продолжала соревноваться и бороться за звание лучшей спортсменки в мире, у нас к ней была просьба как к ответственному взрослому человеку — продолжать.

Но она просила еще летом: «Дайте мне паузу, я хочу сама прийти к решению о том, что хочу соревноваться дальше».

Алина очень красиво катается, она сама красива на льду, поэтому мы пытались убедить ее продолжить выступать.

Мне почему-то кажется, что она без этого все равно не сможет. Но ей нужно самой прийти к этому, без уговоров. Понять, что она хочет продолжать.

Алина не приостанавливает тренировок, чтобы можно было потом вернуться. Но мы дали ей возможность принять решение о временном уходе, чтобы побыстрее понять, что она соскучилась и хочет вернуться обратно», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

Фигуристка завоевала золото Игр-2018 в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Также она является победительницей первенства мира — 2019 в Сайтаме, обладателем золотой медали чемпионата Европы 2018 года, победительницей Гран-при и чемпионкой России.

Ранее Загитова рассказала, почему приняла решение приостановить спортивную карьеру.