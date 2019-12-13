Загитова объявила о приостановке карьеры

Олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.

Об этом фигуристка заявила в эфире программы «Время» на Первом канале.

«Я не ухожу. Но я не участвую в чемпионате России в Красноярске. Хочу пояснить, что я не претендую ни на чемпионат Европы или первенство мира без отбора», — сказала спортсмена.

Ученица российского тренера Этери Тутберидзе завоевала золото Игр-2018 в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Также она является победительницей первенства мира — 2019 в Сайтаме, обладателем золотой медали чемпионата Европы 2018 года, победительницей Гран-при и чемпионкой России.

Ранее сообщалось, что Загитова приняла участие в репетиции шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств».