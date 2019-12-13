Туктамышева исполнила каскад с четверным прыжком

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева исполнила на тренировке каскад «четверной тулуп-тройной тулуп», сообщает Sport24.

Видео выполнения элемента было опубликовано на странице поклонников спортсменки в Instagram. Ранее 22-летняя фигуристка исполнила одиночный четверной тулуп на тренировке.

Спортсменка примет участие в чемпионате России, который пройдет в Красноярске с 24 по 29 декабря.

Ранее сообщалось, что Туктамышева выиграла турнир в Загребе.