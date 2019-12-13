Гинер отстранен от футбола на 3 месяца и оштрафован на 1 млн рублей

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер был дисквалифицирован на три месяца и год условно, а также получил штраф размером в 1 млн рублей. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Такой вердикт был вынесен на заседании комиссии Российского футбольного союза (РФС) по этике сегодня, 13 декабря. Гинера наказали за его слова в отношении работы арбитров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Жалоба на главу армейцев поступила со стороны генерального секретаря РФС Александра Алаева, которого не устроили слова Гинера в сторону главы департамента судейства Александра Егорова. Также работа арбитров в матче 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» не устроила и главного тренера ЦСКА.

Председатель комитета по этике Семен Андреев отметил, что Гинер может подать апелляцию на решение об отстранении,

Ранее Гончаренко высказался о дисквалификации за мат в адрес арбитров.