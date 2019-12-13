Бронзовая призер юниорского Гран-при поведала об успехах с тройным акселем

Обладательница бронзы финала Гран-при среди юниоров Дарья Усачева рассказала в интервью «Газете.Ru» об успехах в покорении элементов ультра-си.

Напомним, что Камила Валиева стала победителем юниорского Гран-при, а американка Алиса Лью заняла второе место. Соревнования проходили в итальянском Турине.

«Я начала учить тройной аксель за две-три недели до финала Гран-при. Получается уже неплохо. Надеюсь выучить этот прыжок к первенству России среди юниоров. Хочется достичь и этой цели, потому что сейчас без ультра-си никуда.

Уже сама захожу на тройной аксель, без удочки. Пока что падаю, есть недокрут, но надеюсь, что скоро покажу чистый выезд», — сказала фигуристка.

Ранее Валиева заявила, что ей еще не пришло осознание победы.