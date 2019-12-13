Кучеров признан второй звездой матча «Тампа» — «Бостон»

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал второй звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «бостон Брюинз».

Встреча завершилась победой «Тампы» со счетом 3:2. Кучеров поучаствовал в двух голах своей команды — он дважды выступил ассистентом.

Первой звездой признан форвард «Тампы» Стивен Стэмкос, ставший автором двух заброшенных шайб. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский стал третьей звездой, он отразил 27 бросков по своим воротам из 29.

Ранее сообщалось, что два очка Кучерова принесли «Тампе» победу над «Бостоном».