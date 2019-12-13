Гончаренко: ЦСКА расстроен итогом

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итоги группового этапа Лиги Европы, передает Sport24.

Армейский клуб занял четвертую строчку в группе, где играл с «Эспаньолом», «Лудогорцем» и «Ференцварошем». Единственную победу подопечные Гончаренко одержали в последнем туре, команда обыграла «Эспаньол». Также армейцы дважды играли вничью.

«С хорошим настроением уходим в отпуск. Хотя есть сожаление, как выступили. Группа оказалась ровной, между соперниками нет разрыва. Но мы расстроены итогом», — заявил специалист.

Ранее тренер ЦСКА Гончаренко высказался о дисквалификации за мат в адрес арбитров.