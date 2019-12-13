Россия лишилась по одному месту в ЛЧ и в ЛЕ в сезоне-2021/22

Россия лишилась по одному месту в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезоне-2021/22 из-за невыхода российских клубов в плей-офф турниров, сообщает Sport24.

В Лиге чемпионов от России выступали «Зенит» и «Локомотив», однако оба клуба заняли четвертые места в своих группах и не смогут сыграть в плей-офф. В Лиге Европы «Арсенал» и «Спартак» не прошли квалификацию, а ЦСКА и «Краснодар» не смогли выйти из своих групп.

То, что клубы из России не сыграют в евровесне, лишило страну по одному месту в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезоне-2021/22, также российские команды не сыграют в новом турнире — Лига конференций.

Ранее сообщалось, что Бубнов оценил уровень чемпионата России.