Российские клубы не вышли в весеннюю стадию еврокубков впервые за 18 лет
Российские клубы не смогли выйти в весеннюю стадию еврокубков впервые с сезона-2001/02.
12 декабря «Краснодар» на выезде потерпел разгромное поражение от «Хетафе» со счетом 0:3 и вылетел из розыгрыша Лиги Европы. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее шансов на выход в 1/16 финала турнира потерял московский ЦСКА.
В Лиге чемпионов петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» заняли четвертые места в своих группах.
Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» сыграло вничью с «Лугано» в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.