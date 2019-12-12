Уголовное дело возбуждено из-за угроз сыну Плющенко

В Подмосковье возбуждено уголовное дело после угроз неизвестного убить шестилетнего сына олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, сообщает РИА «Новости».

По информации источника в правоохранительных органах, дело возбуждено после заявления адвоката, который представляет интересы шестилетнего Александра.

«Статья — «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», максимальное наказание — два года лишения свободы», — сказал источник.

Начальник пресс-службы регионального главка МВД Татьяна Петрова, что ведется расследование инцидента. Личность злоумышленника пока не установлена.

Ранее сообщалось, что Плющенко и Рудковской пришлось усилить охрану сына из-за угроз.