Президент WADA: ситуация с Россией отравила отношения в спорте

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди высказался о допинговом скандале с Россией.

31 декабря Риди покинет свою должность.

«Ситуация с Россией просто отравила отношения и принесла спорту большие проблемы. Однако мы хорошо справились с этим ответственно. Я полностью удовлетворен решением, которое Тэйлор сформулировал грамотно. Российские официальные лица, прочитав решение, должны задуматься: «Правильно ли было так делать». Они наносят вред молодым атлетам в стране.

Да, спорт в России стал чище с момента моего прихода на эту должность. Пришлось отстоять одно из самых крупных антидопинговых агентства в мире. Однако мы стали лучше понимать мысли мошенников и теперь больше знаем о науке, из которой злоумышленники желают извлечь выгоду. Но мир не стал абсолютно чистым», — приводит слова Риди Inside the Games.

Напомним, что 9 декабря в Лозанне исполком WADA принял решение лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) после обнаружения махинаций с базой данных московской лаборатории.

Российские спортсмены лишены возможности принимать участие в крупных международных турнирах под своим флагом, а России запрещено организовывать мировые соревнования на территории своей страны на ближайшие четыре года.

Ранее глава РУСАДА отреагировал на высказывание Медведева про санкции WADA.