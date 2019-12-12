Черчесов поведал о потенциальном возвращении Акинфеева в сборную

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал слухи о возвращении в команду голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

Специалист отметил, что такого вопроса на данном этапе перед тренерским штабом не стоит.

«Встречался с Игорем после чемпионата мира дважды, и он сообщал о желании завершить выступление за сборную. Больше этой темы мы не касались... Мы переписываемся после игр, поздравляем друг друга с праздниками — в общем, хорошие доверительные отношения. И если Игорь принял решение остановить историю со сборной, то это полностью его право.

Я бы не стал сравнивать эту ситуацию с возвращением Игнашевича: с Сергеем ядо чемпионата мира не работал как с игроком. А с Акинфеевым мы прошли долгий путь. Он взрослый человек, и формулировка «уговаривать» ему самому не понравится. Дайте время спокойно поиграть. Если у него что-то изменится, первым человеком, который узнает об этом, стану я. А затем уже это дойдет и до СМИ», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

Стоит отметить, что Акинфеев завершил международную карьеру в октябре 2018 года.

Ранее «Локо» уступил «Атлетико» в матче ЛЧ.