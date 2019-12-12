Поветкин: не поехал бы на Олимпиаду под нейтральным флагом

Победитель Олимпиады-2004 Александр Поветкин не стал бы участвовать в Играх под нейтральным флагом.

«Трудно сказать. Олимпиада для спортсмена — это все. Они готовились, шли к этому долго. По сути, дело всей жизни. А то, что нас опять несправедливо лишили… Хочется, чтобы наши ребята поехали. Затрудняюсь описать позицию федерации бокса. Но, естественно, всем хочется поехать под своим флагом. Ты должен выступать за свою страну. Но ехать или нет — личное решение каждого атлета.

Я бы под нейтральным флагом не поехал», — цитирует Поветкина «Чемпионат».

Стоит отметить, что 9 декабря в Лозанне исполком WADA принял решение лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) после обнаружения махинаций с базой данных московской лаборатории.

Российские спортсмены лишены возможности принимать участие в крупных международных турнирах под своим флагом, а России запрещено организовывать мировые соревнования на территории своей страны на ближайшие четыре года.

Ранее глава РУСАДА отреагировал на высказывание Медведева про санкции WADA.