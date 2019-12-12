Глава Международной федерации хоккея порассуждал о переносе ЧМ из России

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель намерен сохранить за Россией право проведения чемпионата мира—2023, молодежного ЧМ—2023 и женского ЧМ—2021, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Пока нельзя быть ни в чем уверенным, ведь все ждут решения спортивного суда CAS. Но мы будем работать и сделаем все возможное, чтобы защитить наши интересы. Верю, что это будет справедливая, правовая позиция, а не политическая.

Перенос турниров из России? Я уже говорил, что это будет практически невозможно сделать. Нужно подождать, действительно ли России запретят проводить соревнования. Участие российской сборной без флага и гимна — это тоже очень непросто, но нужно дождаться решения», — цитирует Фазеля «Чемпионат».

Напомним, что 9 декабря в Лозанне исполком WADA принял решение лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) после обнаружения махинаций с базой данных московской лаборатории.

Российские спортсмены лишены возможности принимать участие в крупных международных турнирах под своим флагом, а России запрещено организовывать мировые соревнования на территории своей страны на ближайшие четыре года.

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