Президент Кубы прокомментировал санкции WADA в отношении России

Президент Кубы Мигель Диас-Канель высказался о наказании России Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

«Куба выступает против несправедливых санкций Всемирного антидопингового агентства в отношении России. Решения, касающиеся спорта и международного олимпийского движения, не могут основываться на политических соображениях и двойных стандартах», — написал Диас-Канель в Twitter.

Напомним, что 9 декабря в Лозанне исполком WADA принял решение лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) после обнаружения махинаций с базой данных московской лаборатории.

Российские спортсмены лишены возможности принимать участие в крупных международных турнирах под своим флагом, а России запрещено организовывать мировые соревнования на территории своей страны на ближайшие четыре года.

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