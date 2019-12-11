Хоккеист Войнов порассуждал о выступлении на Играх без флага и гимна

Защитник сборной России Вячеслав Войнов высказался о жестком решении Всемирного антидопингового агенства (WADA), сообщает корреспондент «Газеты.Ru» Максим Гужевский.

9 декабря в Лозанне исполком WADA принял решение лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) после обнаружения махинаций с базой данных московской лаборатории. Российские спортсмены лишены возможности принимать участие в крупных международных турнирах под своим флагом, а России запрещено организовывать мировые соревнования на территории своей страны на ближайшие четыре года.

«На самом деле это очень больная тема, очень неприятно что все это происходит, но мы, к сожалению, ничего поменять не можем. Как решат — так оно и будет.

Меня очень удивляет, что это затянулось аж на две Олимпиады. Много вопросов у самого себя, на которые я вряд ли найду ответы», — отметил Войнов.

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