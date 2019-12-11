Полиция выступила против проведения «Эль-Класико» 18 декабря

Каталонская полиция ставит под вопрос проведение матча чемпионата Испании «Барселона» — «Реал», который должен пройти 18 декабря, передает «Чемпионат».

Как сообщает Lasexta, правоохранительные органы в Каталонии боятся, что не смогут гарантировать полную безопасность во время проведения суперматча. Полиция называет невозможным организовать безопасный проезд автобуса «сливочных» по причине отсутствия сотрудников.

Помимо этого, 18-го числа ожидаются новые акции протестов в Каталонии.

Как итог, местная полиция настаивает, что в этот день нельзя проводить матч принципиальных соперников.

Стоит отметить, что изначально матч 10-го тура Примеры был назначен на 26 октября. Однако из-за протестов в Барселоне (которые были вызваны приговором Верховного суда Испании девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017-м) поединок перенесли на 18 декабря.

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