Американцы хотят выразить протест российским спортсменам на ОИ-2020

Американцы хотят выразить протест российским спортсменам на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на Sportsmail.

По информации источника, атлеты из США задумываются над тем, чтобы не подниматься на пьедестал почета для получения наград в случае, если для этой же церемонии будут приглашаться россияне.

Но така как подобная форма протеста запрещена Международным олимпийским комитетом (МОК), то возможно, что американцы просто выступят с массовыми постами в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что игрок сборной России после развода с женой смог сохранить ребенка.