Аршавин назвал смерть второй лиги причиной неудач в еврокубках

Бывший игрок лондонского «Арсенала», петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал вылет подопечных Сергея Семака из Лиги чемпионов. Об этом сообщает «СЭ» со ссылкой на эфир телеканала «Матч ТВ».

По его словам, переход на систему «осень-весна» негативно повлиял на низшие лиги российского футбола, и прослойка между молодежным и взрослым футболом в виде второй лиги умерла.

Также он отметил существенное ухудшение результатов отечественных клубов в еврокубках после перехода на новую систему, которая состоялась по ходу сезона-2011/12.

Ранее сообщалось, что нападающий Артем Дзюба жестким словом описал провал «Зенита» в Лиге чемпионов.