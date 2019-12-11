«Зенит» занял последнее место в группе G и не вышел в евровесну
Санкт-Петербургский «Зенит» занял последнее место в группе G Лиги чемпионов и вышел в весеннюю стадию еврокубков.
Об этом стало известно после того, как лионский «Олимпик» сыграл дома вничью против немецкого «РБ Лейпциг» со счетом 2:2.
Таким образом, в плей-офф главного клубного еврокубкового турнира вышли оба участника встречи в Лионе. Немецкая команда набрала 11 очков, французская — восемь.
Лиссабонская «Бенфика» набрала семь очков и за счет преимущества в личных противостояниях перед «Зенитом» обеспечила себе выход в весеннюю стадию Лиги Европы.
Напомним, что на данный момент ни одна команда из России не сумела попасть в плей-офф еврокубков.
Ранее сообщалось, что «Зенит» уступил «Бенфике» в матче Лиги чемпионов.