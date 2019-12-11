«Зенит» занял последнее место в группе G и не вышел в евровесну

Санкт-Петербургский «Зенит» занял последнее место в группе G Лиги чемпионов и вышел в весеннюю стадию еврокубков.

Об этом стало известно после того, как лионский «Олимпик» сыграл дома вничью против немецкого «РБ Лейпциг» со счетом 2:2.

Таким образом, в плей-офф главного клубного еврокубкового турнира вышли оба участника встречи в Лионе. Немецкая команда набрала 11 очков, французская — восемь.

Лиссабонская «Бенфика» набрала семь очков и за счет преимущества в личных противостояниях перед «Зенитом» обеспечила себе выход в весеннюю стадию Лиги Европы.

Напомним, что на данный момент ни одна команда из России не сумела попасть в плей-офф еврокубков.

Ранее сообщалось, что «Зенит» уступил «Бенфике» в матче Лиги чемпионов.