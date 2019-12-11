«Зенит» уступил «Бенфике» в матче Лиги чемпионов
Лиссабонская «Бенфика» обыграла петербургский «Зенит» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча прошла в Португалии на стадионе «Да Луш» и завершилась победой хозяев со счетом 3:0.
Два гола в составе «орлов» забили Пицци и Серви. Третий гол в собственные ворота забил иранец Сердар Азмун.
Первый удар в створ ворот оппонентов сине-бело-голубые сумели нанести только на 78-ой минуте матча.
Напомним, что первая встреча этих соперников завершилась в Санкт-Петербурге в пользу российской команды со счетом 3:1.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» обыграл «Зальцбург» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов.