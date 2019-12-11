«Зенит» уступил «Бенфике» в матче Лиги чемпионов

Лиссабонская «Бенфика» обыграла петербургский «Зенит» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Португалии на стадионе «Да Луш» и завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

Два гола в составе «орлов» забили Пицци и Серви. Третий гол в собственные ворота забил иранец Сердар Азмун.

Первый удар в створ ворот оппонентов сине-бело-голубые сумели нанести только на 78-ой минуте матча.

Напомним, что первая встреча этих соперников завершилась в Санкт-Петербурге в пользу российской команды со счетом 3:1.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» обыграл «Зальцбург» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов.