Комиссия атлетов МОК согласилась с решением WADA по поводу России

Комиссия атлетов Международного олимпийского комитета (МОК) поддержала решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу отстранения России, передает ТАСС.

9 декабря исполком организации единогласно решил отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года из-за допингового скандала. В базу данных Московской лаборатории были внесены изменения.

«Мы приветствуем единогласное решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) одобрить рекомендации комитета по соответствию в отношении виновных», — сказано в заявлении.

Ранее СМИ сообщили, что Россия будет настаивать на отсутствии у WADA прав на санкции.