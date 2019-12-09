Вице-президент WADA недовольна решением по России

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд не согласна с решением исполкома касательно российских спортсменов, сообщает ТАСС.

Российские спортсмены не смогут выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом страны.

«Я очень расстроена, потому что хотела полной дисквалификации России. Ей нужно извиниться за боль, которую она причинила спортсменам и болельщикам. Это скандал. Самый большой в истории спорта», — сказала Хеллеланд.

Также Россия не сможет принимать чемпионаты мира, а также принимать заявки на их проведение. У нашей страны есть 21 день, чтобы обжаловать решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Ранее стало известно, что на Олимпиаде-2020 российские атлеты выступят под нейтральным флагом.