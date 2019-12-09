Тарасова жестко ответила критикам Загитовой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова жестко раскритиковала экспертов, которые предложили действующей олимпийской чемпионке в женском одиночном фигурном катании Алине Загитовой завершить карьеру после неудачи в финале Гран-при, завершившемся в Турине. Об этом сообщает Sport24.

По ее словам, предлагать 17-летней спортсменке закончить с профессиональным спортом стыдно.

«Те, кто говорит, что Алине пора заканчивать, вы что, могильщиками работаете? Как вам не стыдно? Девочка впервые ошиблась, а вы уже готовы ее раскромсать. Безжалостные и бессовестные люди», — сказала Тарасова.

Ранее сообщалось, что Наталья Бестемьянова считает, что российских фигуристов засудили на финальном этапе Гран-при.