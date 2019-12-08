Карпин высказался об акции фанатов

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал фанатские акции, прошедшие в 19-м туре чемпионата России.

Инициатором выступило фанатское объединение московского «Спартака» «Фратрия». Оно предложило болельщикам других клубов покинуть стадионы на 30-й минуте матчей в знак протеста против агрессивных действий сотрудников правоохранительных органов.

«Если это на всех стадионах, наверное, что-то у нас не так. Не один человек, не десять участвуют», — цитирует Карпина Sport24.

Ранее вратарь «Ростова» Сергей Песьяков поддержал акции российских фанатов.