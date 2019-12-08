Объявлен лучший игрок матча «Спартак» — «Ростов»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян признан лучшим игроком матча 19-го тура чемпионата России против московского «Спартака», сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).

Хавбек провел на поле весь матч и отметился результативной передачей. Встреча, прошедшая в столице России, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 19 туров «Ростов» (34 очка) занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Спартак» (22) располагается на десятой строчке.

Ранее сообщалось, что фанаты «Спартака» и «Ростова» ушли со стадиона на 30-й минуте матча.