Фанаты «Спартака» и «Ростова» ушли со стадиона на 30-й минуте матча

Фанаты московского «Спартака» покинули стадион на 30-й минуте матча 19-го тура чемпионата России против «Ростова».

Акцию также поддержали болельщики красно-белых, которые находились не только на фанатском секторе, но и на центральных трибунах. Также арену покинули поклонники «Ростова».

После 30 минут матча «Спартак» уступает «Ростову» со счетом 0:1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фанаты российских клубов провели акцию против задержания болельщиков.

Ранее «Спартак» и «Ростов» объявили составы на матч чемпионата России.