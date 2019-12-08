Бывший владелец «Спартака» сравнил протест фанатов с ярким шоу

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко охарактеризовал протест фанатов против произвола полиции как яркое шоу. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, каждый имеет выражать свое собственное мнение по поводу разных вещей.

«Я думаю, что попытка управлять буйным фанатским нравом — вполне нормальная вещь. Каждый может после матча встать и уйти — это их право, и никто по этому поводу плакать не будет. Если честно, то я считаю все это частью какого-то шоу. Прикольно, интересно, но не более», — сказал Червиченко.

Ранее сообщалось, что министр спорта России Павел Колобков назвал фанатский протест неправильным.