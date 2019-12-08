Усманов обратился с открытым письмом к WADA

Глава Международной федерации фехтования Алишер Усманов обратился с открытым письмом к Всемирному антидопинговому агентству (WADA), где призвал не допустить дискриминации «чистых» спортсменов, которые могу пострадать из-за решения комиссии по соответствию. Об этом сообщает ТАСС.

В тексте письма также говорится о необходимости разрешить российским спортсменам выступать на предстоящей Олимпиаде 2020 года под флагом своей страны.

«Возможный запрет на выступление под флагом России будет являться откровенной дискриминацией. Представление своей страны на Играх не привилегия, а право спортсмена», — заявил Усманов.

Ранее сообщалось, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил об отсутствии сомнений в манипуляциях с московской базой данных, содержащей информацию о допинг-тестированиях.