Вернувшийся из Америки Кравцов отправлен в ВХЛ
Российский хоккеист Виталий Кравцов, начинавший текущий сезон в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс», переведен в челябинский «Челмет». Об этом сообщает Twitter-аккаунт «Челябинский хоккей».
По информации источника, 19-летний хоккеист проведет матч в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) против «Горняка».
Напомним, что «Челмет» является фарм-клубом «Трактора», представляющего Челябинскую область.
За прошедшие две игры в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), Кравцов сыграл лишь одну смену.
Ранее сообщалось, что три очка Евгения Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Детройтом» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Виталий Кравцов @Kravtsov сегодня сыграет в Учалах за «Челмет» в матче против «Горняка»— Челябинский хоккей (@traktor1947) December 8, 2019
Нападающий отправлен в команду ВХЛ. В последних двух встречах за «Трактор» он сыграл всего одну смену.