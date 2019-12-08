Вернувшийся из Америки Кравцов отправлен в ВХЛ

Российский хоккеист Виталий Кравцов, начинавший текущий сезон в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс», переведен в челябинский «Челмет». Об этом сообщает Twitter-аккаунт «Челябинский хоккей».

По информации источника, 19-летний хоккеист проведет матч в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) против «Горняка».

Напомним, что «Челмет» является фарм-клубом «Трактора», представляющего Челябинскую область.

За прошедшие две игры в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), Кравцов сыграл лишь одну смену.

Ранее сообщалось, что три очка Евгения Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Детройтом» в матче регулярного чемпионата НХЛ.