Эксперт Бубнов озвучил имя нового чемпиона России

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов оценил предварительные итоги розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Sportbox.

По его словам, чемпион сезона-2019/20 уже известен.

«Зенит» имеет десятиочковое преимущество и вряд ли сумеет растерять его. Я думаю, что в дальнейшем будет идти борьба за второе место. «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА разыграют его. Многое будет зависеть от январских трансферов», — сказал Бубнов.

Ранее сообщалось, что президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов согласился с критикой президента столичного ЦСКА Евгения Гинера в адрес главы судейского корпуса Александра Егорова.