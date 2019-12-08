«АМОН-Крошащий»: Запашного переименовали в «Википедии»
Директора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного переименовали в «Википедии». Об этом сообщает «Говорит Москва».
Напомним, что скандал с известным дрессировщиком разгорелся после того, как он призвал призвал сотрудников правоохранительных органов применять жесткую силу по отношению к футбольным болельщикам, скандирующих нецензурные выражения во время матчей.
После этого спартаковские фанаты направили заявления в Следственный комитет и прокуратуру с просьбой рассмотреть высказывания Запашного на предмет нарушения российского законодательства.
Ранее сообщалось, что Эдгард Запашный удивлен реакцией фанатов «Спартака» на его слова о «кромсании» болельщиков.