«Ливерпуль» разгромил «Борнмут» в матче чемпионата Англии
«Ливерпуль» нанес разгромное поражение «Борнмуту» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча, прошедшая в Ливерпуле, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Алекс Окслейд-Чемберлен, Наби Кейта и Мохамед Салах.
«Ливерпуль» (46 очков) возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, «Борнмут» (16) располагается на 15-й строчке.
Ранее сообщалось, что лондонский «Челси» проиграл ливерпульскому «Эвертону».
Англия. Премьер-лига. 16-й тур
«Ливерпуль» (Ливерпуль) — «Борнмут» (Борнмут) — 3:0
Голы: 0:1 — Окслейд-Чемберлен, 35; 0:2 — Кейта, 44; 0:3 — Салах, 54.