«Зенит» и «Динамо» объявили составы на матч чемпионата России
Петербургский «Зенит» и московское «Динамо» объявили составы на матч 19-го тура чемпионата России.
Стартовый состав «Зенита»: Кержаков, дос Сантос, Ракицкий, Иванович, Караваев, Сутормин, Барриос, Ерохин, Шатов, Азмун, Дзюба.
Стартовый состав «Динамо»: Шунин, Нойштедтер, Рауш, Рыков, Паршивлюк, Ордец, Морозов, Юсупов, Шиманьски, Филипп, Игбун.
Встреча между «Зенитом» и «Динамо» пройдет в Санкт-Петербурге. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 19.30 мск.
Ранее сообщалось, что фанаты «Зенита» уйдут с трибун на 40-й минуте матча с «Динамо».