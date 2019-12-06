Передача голкипера Василевского не спасла «Тампу» от поражения «Миннесоте»
«Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграла «Миннесоте Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу «Миннесоты».
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей, Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев забросил одну из шайб своей команды, а голкипер Андрей Василевский выступил в роли ассистента в одном из голов проигравшего клуба.
Ранее сообщалось, что Артемий Панарин принес «Рейнджерс» победу над «Коламбусом».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Миннесота Уайлд» — 4:5
1:0 — Чернак (Пойнт, Василевский), 01:52;
1:1 — Эрикссон Эк (Гринвей, Сутер), 09:33;
1:2 — Цукер (Стаал, Цуккарелло), 10:46;
1:3 — Суси (Цуккарелло, Бродин), 11:14;
2:3 — Сергачев (Шаттенкирк, Пакетт), 15:57;
3:3 — Хедман (Кучеров, Киллорн), 38:47;
3:4 — Раск (Фиала, Суси), 39:23;
4:4 — Киллорн (Чернак), 44:00;
4:5 - -Цуккарелло (Цукер, Бродин), 44:08.