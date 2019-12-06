Экс-жена Кержакова подписала мировое соглашение благодаря Рудковской
Милана Тюльпанова, экс-супруга бывшего нападающего сборной России Александра Кержакова, рассказала о подписанном мировом соглашении в Instagram.
Сообщается, что в документе прописан пункт, согласно которому спортсмен три раза в неделю может видеться с двухлетним сыном, а также забирать его в будущем на выходные.
Тюльпанова заявила, что в принятии решения ей помогла жена олимпийского чемпиона 2001 года по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская.
Бывшая жена Кержакова рассказала, что несмотря на душившие обиды, она пошла на уступки ради общего сына пары, так как у него должно быть «оба родителя».
«Подписав это соглашение, я призываю всех, оказавшихся в подобной ситуации, быть мудрее. Не ради себя, а ради человека, чья жизнь только начинается», — написала женщина в Instagram.
Ранее сообщалось, что экс-игрок московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов просит 5 млн рублей компенсации за слухи об избиении бывшей жены Ольги Бузовой.
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Друзья, если вы смотрели шоу «Яна Супер», то знаете, что мы с бывшим супругом подписали мировое соглашение. Хочу вам рассказать, как я пришла к этому решению. Как бы банально это не звучало, наверное, я бы никогда не пошла на подобное при других обстоятельствах, честно. Дело в том , что когда ты долго находишься в разлуке с ребёнком и возможности увидеть его нет, в голове рождается чёткое убеждение, что подобная ситуация может повториться. Поэтому когда Яна @rudkovskayaofficial предложила мне попробовать договориться, конечно, я восприняла все в штыки, в большей степени именно из - за устоявшегося страха , что сына снова заберут. Головой я понимала , что такой ситуации не может произойти (суд давно определил местопроживание со мной), но вот этот психологический барьер не давал мне переступить через себя. И я думаю каждая мама , оказавшаяся однажды в подобной ситуации, меня поймёт. Плюс меня душили обиды, кто бы что ни говорил, их очень - очень трудно отпустить, где-то присутствовало и желание сделать больно, ведь больно сделали и мне. Но я согласна с Яной, что, в первую очередь, во всей этой ситуации главным пострадавшим явился наш сын, который абсолютно ни в чём не виноват, и, что бы не произошло между родителями, ( ведь правда у каждого своя), Тёма не должен страдать от того, что два человека не в состоянии договориться без помощи из вне. ( а договориться было действительно невозможно) . Тут нет ни моей грамотной позиции, ни его , бракоразводный процесс и всё, что происходит после него, просто напросто рождает в тебе обиду и злость ( зачем я буду сейчас вас обманывать) по отношению к некогда близкому человеку. И крайней трудно быть благородной, но другого пути нет, если я хочу , чтобы у моего сына было оба родителя. И, наверное , я бы искренне хотела пожелать это всем парам, находящимся в подобной ситуации - а работая с такими несложившимися браками очень много за последнее время, я поняла одно - война никогда ни к чему не приведёт , это путь в никуда, всегда нужна медиация. Подписав это соглашение, я призываю всех, оказавшихся в подобной ситуации , быть мудрее. Не ради себя , а ради человека , чья жизнь только начинается,и ребёнок точно не виноват в том⬇