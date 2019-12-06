Экс-жена Кержакова подписала мировое соглашение благодаря Рудковской

Милана Тюльпанова, экс-супруга бывшего нападающего сборной России Александра Кержакова, рассказала о подписанном мировом соглашении в Instagram.

Сообщается, что в документе прописан пункт, согласно которому спортсмен три раза в неделю может видеться с двухлетним сыном, а также забирать его в будущем на выходные.

Тюльпанова заявила, что в принятии решения ей помогла жена олимпийского чемпиона 2001 года по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская.

Бывшая жена Кержакова рассказала, что несмотря на душившие обиды, она пошла на уступки ради общего сына пары, так как у него должно быть «оба родителя».

«Подписав это соглашение, я призываю всех, оказавшихся в подобной ситуации, быть мудрее. Не ради себя, а ради человека, чья жизнь только начинается», — написала женщина в Instagram.

Ранее сообщалось, что экс-игрок московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов просит 5 млн рублей компенсации за слухи об избиении бывшей жены Ольги Бузовой.