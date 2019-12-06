Василевский обновил рекорд «Тампы» по количеству голевых пасов для вратарей

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашнем стадионе «Амали-Арена» играет с «Миннесотой Уайлд».

Во втором периоде при счете 3:2 в пользу «дикарей» российский вратарь хозяев Андрей Василевский установил клубный рекорд по количеству результативных передач. Отечественный хоккеист помог партнеру по команде Эрику Чернаку забросить шайбу в ворота «Миннесоты». Это был первый гол со стороны «молний». Таким образом, голкипер «Тампы» сделал восьмой голевой пас за клуб.

Также Василевский в матче с «Миннесотой» пропустил три шайбы за две минуты.

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