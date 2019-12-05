«Ливерпуль» разгромил «Эвертон» в центральном матче 15-го тура АПЛ
Лидирующий в турнирной таблице «Ливерпуль» в родных стенах крупно обыграл «Эвертон» в матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча на «Энфилде» закончилась со счетом 5:2.
У хозяев отличились Дивок Ориги (дубль), Шердан Шакири, Мане и Жоржиньо Вейналдум.
Гости же ответили точными попаданиями Кина и Ришарлисона.
Англия — Премьер-лига. 15-й тур
«Ливерпуль» — «Эвертон» — 5:2
Голы: 1:0 — Ориги – 6', 2:0 — Шакири – 17', 2:1 — Кин – 21', 3:1 — Ориги – 31', 4:1 — Мане – 45', 4:2 — Ришарлисон – 45+3', 5:2 — Вейналдум – 90'.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.