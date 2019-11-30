Кадыров поздравил Емельяненко-младшего с победой над Кокляевым

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поздравил российского бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко с победой над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, 38-летний спортсмен продемонстрировал великолепную технику и довел дело до победного конца.

«Емельяненко в бою был силен и техничен, он демонстрировал мощные удары, которые доходили до цели. После очередного падения на ринг, Кокляев было присуждено техническое поражение.

Поздравляем с победой нашего друга, Александра!», — сказал Кадыров.

Ранее сообщалось, что Роман Павлюченко назвал позорищем бой Емельяненко и Кокляева