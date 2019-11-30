Гол и передача Барбашева принесли «Сент-Луису» победу над «Далласом»
«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Далласе, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Колтон Парэйко, Райан О'Райлли и Иван Барбашев. У хозяев шайбу забросил Роопе Хинц.
Также в активе российского форварда «блюзменов» Барбашева результативная передача.
Ранее сообщалось, что «Каролина Харрикейнз» уступила «Нэшвилл Предаторз».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Даллас Старз» (Даллас, США) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис, США) — 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)