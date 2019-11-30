«Каролина» Свечникова проиграла «Нэшвиллу» в матче НХЛ

«Каролина Харрикейнз» уступила «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Роли, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Рокко Гримальди, Калле Йернкрок и Остин Уотсон.

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников провел на льду 15 минут и 52 секунды и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург Пингвинз» потерпел поражение от «Коламбус Блю Джекетс».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина Харрикейнз» (Роли, США) — «Нэшвилл Предаторз» (Нэшвилл, США) — 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

0:1 — Гримальди (Бонино) — 08:15

0:2 — Йернкрок (Форсберг) — 17:55

0:3 — Уотсон (Экхольм, Дюшейн) — 23:28