Голы Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» победить «Тампу»
«Вашингтон Кэпиталз» в овертайме обыграл «Тампа-Бэй Латнинг» в матче регулярного чемпионата регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в столице США, завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Евгений Кузнецов, Якуб Врана, Александр Овечкин и Дмитрий Орлов. У гостей шайбы забросили Брейден Пойнт, Михаил Сергачев и Алекс Киллорн.
Российский форвард «молний» Никита Кучеров оформил ассистентский хет-трик.
Ранее сообщалось, что «Виннипег Джетс» одержал победу над «Анахайм Дакс».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон, США) — «Тампа-Бэй Латнинг» (Тампа, США) — 4:3 (0:1, 1:2, 2:0, 1:0)