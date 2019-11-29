«Бостон» проиграл «Бруклину» в матче НБА
«Бруклин Нетс» обыграл «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счетом 112:107 в пользу хозяев. В составе победителей дабл-даблом отметился Спенсен Динуайдди, набравший 32 очка и совершивший 11 передач.
У гостей 26 баллов в активе Джейсона Тэйтума.
Для «Бостона» это поражение стало третьим в последних пяти матчах регулярного чемпионата.
Ранее сообщалось, что «Торонто Рэпторз» переиграл «Атланту Хоукс».
НБА. Регулярный чемпионат
«Бруклин Нетс» (Нью-Йорк, США) — «Бостон Селтикс» (Бостон, США) — 112:107 (31:24, 27:31, 29:26, 25:26)