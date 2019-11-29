Семак рассказал о тактике «Спартака» перед игрой 18-го тура РПЛ

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о предстоящей игре против московского «Спартака», сообщает официальный сайт «Зенита» .

Матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Спартак» состоится 1 декабря в Санкт-Петербурге.

«Я смотрел матчи красно-белых. Есть понимание их игры. Сейчас они играют строже в обороне. Может быть, главный тренер москвичей Доменико Тедеско выпустит других игроков или встроит тех, кто есть, в другую систему. Могу только догадываться об этом», — сказал Семак.

Перед 18-ым туром «Зенит» лидирует в чемпионате, имея в активе 39 очков. «Спартак» идет на шестом месте, отставая от сине-бело-голубых на 17 баллов.

Ранее Тедеско высказался о словах Дзюбы перед матчем «Зенит» — «Спартак».