Три очка Гусева принесли «Нью-Джерси» победу над «Монреалем»
«Монреаль Канадиенс» проиграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу «Дэвилз».
Российский нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев в этом матче набрал три очка, трижды он выступил ассистентом.
Ранее сообщалось, что Гусев набрал первые десять очков в НХЛ.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Монреаль Канадиенс» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:6
0:1 — Коулман (Гусев, Зейджак), 07:19;
1:1 — Галлахер (Дано, Татар), 07:41;
1:2 — Зейджак (Гусев, Коулман), 08:17;
2:2 — Котканиеми (Доми, Уэбер), 21:40;
2:3 — Вуд (Заха, Батчер), 23:16;
3:3 — Армиа (Мете, Котканиеми), 29:02;
3:4 — Боквист (Хишир, Палмьери), 31:28;
3:5 — Сиверсон (Гусев, Коулман), 48:21;
4:5 — Лехконен (Райлли, Питри), 48:37;
4:6 — Коулман (Зейджак, Симмондс), 58:44.