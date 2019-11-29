Хавбек ЦСКА Влашич высказался о задаче команды в РПЛ

Хорватский полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич назвал задачу команды перед матчем 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает газета «Известия».

ЦСКА сыграет с тульским «Арсеналом». Матч состоится в Москве 2 декабря и начнется в 19.30 по московскому времени.

«Сейчас каждое очко очень важно для нас. Все команды в верхней части турнирной таблицы идут плотно, и любая осечка может быть чувствительной», — заявил хорватский хавбек.

ЦСКА после 17-ти туров идет на третьем месте, набрав 33 очка. «Арсенал» располагается на девятой позиции, имея в активе 19 баллов.

Ранее сообщалось, что ЦСКА показал худшее выступление в еврокубках в 21-м веке.